В России присоединились к глобальной акции в защиту климата

В двадцати городах России в пятницу прошли акции в защиту окружающей среды. Активисты призвали к борьбе с изменениями климата.

В Петербурге около 20 активистов движений Fridays For Future и Greenpeace вышли с одиночными пикетами около здания петербургского университета путей и сообщения.​

"Правительство должно применять комплекс решений: переход на возобновляемые источники энергии, отказ от нефти, отказ от угля, приспосабливать города для пешеходов", - рассказал сайту Север.Реалии о требованиях участников пикетов один из активистов Greenpeace.

Одиночные пикеты прошли в Архангельске и Петрозаводске. В Калининграде волонтёры местного отделения Greenpeace устроили митинг в защиту климата. В Мурманске две активистки вышли на согласованные одиночные пикеты, несмотря на предупреждение ФСБ, которое организатор Мария Богданова получила утром 27 сентября.

В Сибири и на Дальнем Востоке массовые акции прошли во Владивостоке, Новосибирске и Иркутске. Ещё в нескольких городах состоялись одиночные пикеты.

В прошлую пятницу массовые акции в защиту климата состоялись более чем в 100 странах. 27 сентября они продолжились. На улицы вышли люди на всех континентах - от Австралии до Южной Америки.

23 сентября в штаб-квартире ООН прошёл Климатический саммит, в котором приняли участие лидеры множества государств. Особое внимание привлекло выступление 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг, которая обвинила присутствующих в недостаточных усилиях по борьбе с изменениями климата. 27 сентября Тунберг принимает участие в массовых акциях в Канаде.