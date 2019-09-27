В университете Мурманска начали готовить киберпатрульных

В Арктическом государственном университете Мурманска с нового учебного года начали готовить киберпатрульных. Они будут искать в интернете запрещенный контент и доносить на его создателей в правоохранительные органы. Направление кибернадзора появилось при участии МВД, Роскомнадзора и Министерства образования России.

В обязанности киберпатруля будет также входить проведение разъяснительных работ с родителями и их детьми, борьба против пропаганды наркотиков, экстремизма, суицида и распространения детской порнографии в сети. Студент сможет вступить в кибернадзор, пройдя месячные курсы.

Ранее депутаты Государственной думы разработали закон о сотрудничестве между властями и кибердружинами, которые будут искать в социальных сетях потенциально незаконный контент. Авторы законопроекта говорят, что хотят поставить заслон "запрещенной в РФ информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды", а также помочь "систематизировать данную общественную работу". Такие волонтерские группы уже сотрудничают с властями или действуют под эгидой государственных образовательных учреждений более чем в 20 регионах страны.