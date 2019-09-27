Лавров и Помпео обсудили СНВ-3 и ракеты средней дальности

В Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН, в пятницу состоялась встреча госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча прошла за закрытыми дверями, совместного брифинга по её итогам не было.

Как написал Помпео в твиттере после переговоров, на встрече обсуждались двусторонние отношения и глобальные проблемы, в том числе контроль над вооружениями. "Хотя есть сферы, где наши отношения с Россией являются напряжёнными, необходимо искать конструктивные пути для движения вперед. Раньше нам удавалось работать вместе - мы можем делать это и в будущем", написал Помпео.

По словам Лаврова, одной из тем разговора стало возможное продление договора СНВ-3 и введение моратория на размещение ракет средней дальности. Обсуждалась также Сирия и Иран.

Лавров в пятницу также выступил на сессии Генассамблеи ООН.