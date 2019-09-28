Бывшему следователю СК грозит пожизненный срок на Северном Кипре

Бывший сотрудник российского Следственного комитета Александр Сатлаев задержан властями непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра по подозрению в ограблении. По предъявленной статье ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает местная газета "Кибрис". В России Сатлаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в изнасиловании, сообщал ранее сайт Сибирь.Реалии.

Сатлаев — бывший следователь Следственного комитета в Горно-Алтайске. В 2015 году суд признал его виновным в четырёх изнасилованиях и четырёх попытках изнасилований. Ещё по нескольким эпизодам он был оправдан.

Согласно материалам суда, Сатлаев, будучи следователем, поздними вечерами, ночью или рано утром преследовал одиноких женщин и насиловал их. При приближении машин или людей он убегал с места происшествия. Как минимум в одном случае Сатлаев сам занимался расследованием совершённого им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление.

Руководство СК России в 2014 году назвало случай на Алтае "вопиющим" и прислало специальную комиссию для расследования. Тогда от занимаемых должностей отстранили главу управления СК по Алтайскому краю, его заместителя Андрея Мунатова и начальника Сатлаева – руководителя следственного отдела. Также ушёл в отставку отец преступника, председатель одного из районных судов на Алтае.

Сам следователь был приговорён к шести годам колонии, он освободился в марте 2019 года условно-досрочно, а в августе вновь совершил изнасилование, считает следствие.

МВД не располагает информацией о задержании Сатлаева на Кипре, сообщает "Коммерсантъ". Между Россией и Северным Кипром нет дипломатических отношений.