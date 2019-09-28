Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР и режиссёр Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, в 1955 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства, где учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли.
После окончания института служил в Пермском областном драматическом театре, там же поставил первый спектакль как режиссёр.
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