Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР и режиссёр Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, в 1955 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства, где учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли. ​

После окончания института служил в Пермском областном драматическом театре, там же поставил первый спектакль как режиссёр.

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