В Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку сестёр Хачатурян

В Москве на Пушкинской площади в центре города активисты организовали серию одиночных пикетов в поддержку сестёр Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Их защита настаивает на необходимости смягчить предъявленное им обвинение или закрыть дело.

Сёстры Хачатурян были задержаны в Москве летом 2018 года. Девушки сами вызвали полицию после убийства отца и в ходе допроса признались в нём. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтвердили, что отец избивал их, использовал как рабынь и подвергал сексуальному насилию.

Сейчас Ангелине и Кристине грозит заключение на срок до 20 лет по обвинению в убийстве по предварительному сговору. Мария была признана невменяемой, её дело будет рассмотрено отдельно. В стране регулярно проходят акции в их поддержку. При этом мэрия Москвы отказывается согласовывать уличные шествия защищающих сестёр активистов.

В частности, не был согласован марш в Москве на 28 сентября, сообщает телеканал RTVi. Акции протеста в субботу проходят так же в Санкт-Петербурге, Смоленске и Благовещенске.