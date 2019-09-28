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При пожаре на танкере с россиянами на борту пострадали 18 человек

Момент взрыва на танкере в южнокорейском порту Ульсан, 28 сентября 2019 (JO YOUNG MO)

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на танкере в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на береговую полицию. На борту находились граждане России и Филиппин, всего 25 человек.

Российские дипломаты рассказали агентству ТАСС, что на борту было десять россиян, никто из них серьёзно не пострадал. В местной полиции утверждают, что все члены команды танкера спасены.

Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов. Причина взрыва выясняется.

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