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Выходившего на пикеты актёра Александринского театра уволили без объяснения причин

Александринский театр в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге руководство Александринского театра уволило актёра Илью Дель, который участвовал в одиночных пикетах против преследования участников "московского дела". Об этом Дель сообщил сайту Север.Реалии.

Актёру сообщили об увольнении 28 сентября якобы из-за многочисленных проектов вне театра. По словам Дель, руководство Александринского театра с самого начала знало о других его спектаклях и съёмках.

"Сегодня пришел в театр, меня просто поставили перед фактом. Каковы причины, я совершенно не понимаю. Со мной никто не общался, никто не попытался объяснить, какую-то претензию предъявить. Вообще ничего", – рассказал актёр.

Сам Илья Дель не уверен, что увольнение связано с акциями в поддержку политзаключённых. Но, по его словам, других явных причин для расторжения контракта не было.

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