В Улан-Удэ сотни людей митинговали против полицейского насилия

В столице Бурятии Улан-Удэ в воскресенье прошёл митинг "В защиту политзаключённых и против полицейского беспредела". Организаторы – общественники и активисты бурятского отделения КПРФ – потребовали прекратить полицейское преследование участников сентябрьской акции протеста на площади Советов. В митинге приняло участие порядка 600 человек - сообщает Сибирь.Реалии.​

Участники акции потребовали прекратить преследование и выпустить на свободу всех задержанных по политическим мотивам граждан, а также привлечь к ответственности тех, кто разгонял предыдущие акции протеста. Среди требований также отставка главы республики Бурятии Алексея Цыденова и министра республиканского МВД Олега Кудинова, – заявил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.

Митинг прошёл в городском парке из-за запрета властей на акции протеста в центре города, введённого после событий середины сентября.