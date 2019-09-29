Полиция попыталась сорвать спектакль Театра.doc о наркопотреблении

Сотрудники полиции вечером в субботу пришли на премьеру спектакля художницы Катрин Ненашевой о наркопотреблении "Рейв № 228" в московском Театре.doc. Они заявили, что проводят мероприятия в рамках антинаркотической операции "Мак" и подозревают участников спектакля в обороте наркотиков - рассказала Ненашева "МБХ Медиа".

По её словам, полицейские хотели увести "какое-то количество людей на досмотр". После объяснений со стороны организаторов спектакля полицейские отказались от этой идеи, и спектакль доиграли до конца.

Спектакль «Рейв № 228» посвящён теме наркопотребления и фальсификации дел по 228-й статье Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотических средств.