Умер российский писатель Вячеслав Пьецух. Об этом сообщил в фейсбуке президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.

По словам Попова, смерть Пьецуха стала результатом затяжной болезни. Писателю было 72 года.

Вячеслав Пьецух - по образованию педагог и историк. Публиковаться начал уже в зрелом возрасте, первая его книга - "Алфавит" - вышла в 1983 году. Известность Пьецух получил в конце 1980-х, прежде всего своими рассказами, включёнными в такие сборники, как "Весёлые времена", "Предсказание будущего", "Центрально-Ермолаевская война", а также романом "Новая московская философия", по которому был снят один из последних советских телесериалов "Квартира".

Пьецух был главным редактором журнала "Дружба народов", лауреатом ряда литературных премий, в том числе премии "Триумф". Получая эту премию в 2012 году, Пьецух высказал мнение, что в России до совершенства доведены только автомат Калашникова и художественное слово".