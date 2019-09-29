В Париже проходит церемония прощания с Жаком Шираком

В Париже проходит церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Желание провести народную памятную церемонию у Дома инвалидов, где последние годы проживал Ширак, выразила его семья.

Жители и гости Парижа, чтобы почтить память политика, выстраивались в длинную очередь уже за несколько часов до церемонии.

В понедельник, 30 сентября, в церкви Святого Сульпиция пройдёт официальная церемония прощания с присутствием президента Франции Эммануэля Макрона. Как ожидается, её также посетят около тридцати глав государств и правительств зарубежных стран, включая президента России Владимира Путина.

Пятого президента Франции похоронят 30 сентября в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс. Она умерла в 2016 году.

Бывший президент и премьер-министр Франции, бывший мэр Парижа Жак Ширак умер на 87-м году жизни 26 сентября 2019 года. Он возглавлял Францию на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 годы.