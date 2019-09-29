В Швейцарии аукционный дом продал коллекцию автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. 25 машин купили коллекционеры из разных стран за более чем 27 миллионов долларов.

В списке лотов были семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.

Самым заметным лотом стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года. Он обошёлся покупателю в 8,4 миллиона долларов. Этот суперкар существует лишь в девяти экземплярах.

Другой крупный лот – автомобиль из лимитированной серии, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

В 2016 году прокуратура Швейцарии возбудила в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате казённых средств. В расследовании участвовали власти США, Каймановых островов, Франции, Монако, Дании, Нидерландов и Маршалловых островов. В феврале 2019 года оно было прекращено в обмен на конфискацию автомобилей.

Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях могут быть сняты за компенсацию, которая пойдёт на социальные программы.

В 2014 году по решению прокуратуры США на аукционе был продан особняк Теодорина Нгемы Обианга во Флориде, автомобиль Ferrari и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Сам он утверждал, что имущество было куплено на законно заработанные средства.

В октябре 2017 года суд в Париже заочно приговорил Нгему-младшего к трём годам заключения условно за присвоение государственных денег.

Теодорин Нгема Обианг – наиболее вероятный преемник своего отца на посту президента Экваториальной Гвинеи. Теодоро Обианг Нгема Мбасого правит страной с 1979 года. Его окружение подозревают в незаконной торговле оружием.