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Житель Петербурга задержан за надпись про Путина

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В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, которого подозревают в вандализме. По версии правоохранительных органов, 42-летний Игорь Соколов написал на ограде Михайловского дворца оскорбительную фразу с упоминанием президента Путина и Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Надпись появилась на ограде в воскресенье днём. Соколов был задержан вечером, его местонахождение установили по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый отказывается объяснять свой поступок.

По словам полиции, задержанный не причисляет себя к политическим активистам, не был замечен на митингах и был судим за неуплату алиментов.

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