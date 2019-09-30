Житель Петербурга задержан за надпись про Путина

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, которого подозревают в вандализме. По версии правоохранительных органов, 42-летний Игорь Соколов написал на ограде Михайловского дворца оскорбительную фразу с упоминанием президента Путина и Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Надпись появилась на ограде в воскресенье днём. Соколов был задержан вечером, его местонахождение установили по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый отказывается объяснять свой поступок.

По словам полиции, задержанный не причисляет себя к политическим активистам, не был замечен на митингах и был судим за неуплату алиментов.