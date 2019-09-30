Последователи якутского шамана заявили о новом походе

Спутники якутского шамана Александра Габышева объявили об акции "Путь шамана". В начале октября они собираются продолжить движение в Москву из Новосибирска как туристы, сообщил сайту Сибирь.Реалии один из последователей Габышева. Сам шаман, по словам активистов, выступил против нового похода.



Участники предстоящей акции заявляют, что не собираются провозглашать политические лозунги, но готовы встречаться с местным населением, выслушивать их жалобы на жизнь и чиновников, а затем распространять эту информацию.



Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания " президента России Владимира Путина. Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.



25 сентября, утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.