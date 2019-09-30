"Агора": большинство дел за неуважение к власти связаны с критикой Путина

В России за полгода действия закона о неуважении к власти возбуждено 45 дел. Около 60 процентов из них связано с высказываниями в адрес президента Владимира Путина. Остальные дела связаны с оскорблениями в адрес сотрудников полиции и спецслужб, чиновников, судей, партии "Единая Россия". Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора".

Всего за время действия закона выписано 28 штрафов на сумму 845 тысяч рублей. 78 процентов штрафов связаны с высказываниями о Путине. В 11 случаях подозреваемые в нарушении закона признали вину, 17 дер были прекращены. Правозащитники направили девять жалоб в Европейский суд по правам человека.

Чаще всего за нарушение закона привлекали к ответственности жителей Архангельской области, Кузбасса и Красноярского края.

Правозащитники обращают внимание на невысокую квалификацию рядовых исполнителей закона – участковых и сотрудников отделов полиции по противодействию экстремизму. Как правило, они самостоятельно изучают записи в соцсетях для проверки соответствия закону о неуважении к власти.

Закон о неуважении к обществу, государственными символам и органам власти вступил в силу 29 марта. За нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.