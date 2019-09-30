Франция прощается с бывшим президентом Жаком Шираком

Сегодня во Франции прощаются с бывшим президентом страны Жаком Шираком. В церемонии принимает участие президент Эммануэль Макрон. На траурные мероприятия в Париж прибыли 80 иностранных лидеров. В том числе президенты России и Грузии.

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура.

Церемония прощания началась утром с мессы на территории Дома инвалидов. А затем продолжилась в соборе Сен-Сюльпис, где состоялась панихида.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал пост главы государства с 1995 по 2007 годы. Кроме того, Ширак дважды был премьер-министром Франции и на протяжении 18 лет - мэром Парижа.

Пятого президента Франции похоронят 30 сентября в присутствии только близких на кладбище Монпарнас.