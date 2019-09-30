Зеленский против публикации украинской версии разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона вряд ли опубликует свою версию его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 25 июля.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал транскрипт разговора, который ранее стал предметом жалобы информатора - сотрудника американских спецслужб - на неподобающие, по его мнению, действия Трампа. Эта жалоба, в свою очередь, стала одним из поводов для начала в Конгрессе расследования на предмет применения к Трампу процедуры импичмента.

Как сказал Зеленский журналистам в понедельник, в разговоре были "определённые нюансы и вещи, которые, кажется, было бы некорректным публиковать". Его слова приводит Reuters. Президент Украины добавил, что не является дипломатом, но не раз вёл подобные разговоры в жизни.

В ходе разговора, в частности, Трамп настоятельно просил Зеленского посодействовать расследованию деятельности на Украине сына Джо Байдена - своего политического противника. Зеленский, в свою очередь, пожаловался Трампу на лидеров Франции и Германии, которые, по его мнению, оказывают Украине недостаточную помощь. За это его подверг критике ряд как германских, так и украинских изданий.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Зеленский расследовать по просьбе Трампа деятельность сына Байдена, президент Украины сказал, что правоохранительные органы страны готовы расследовать любое нарушение закона, но не по инициативе зарубежных государств. "Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна" - сказал он.

Дональд Трамп утверждал, что Украина дала согласие на публикацию его разговора с Зеленским. Президент Украины, однако, дал понять, что рассчитывал только на публикацию слов Трампа, а не своих реплик.

На встрече с Трампом в Вашингтоне Зеленский утверждал, что президент США на него никак не давил. Трамп приводит его слова как доказательство в противостоянии с демократами, которые настаивают, что действия президента были неприемлемыми.