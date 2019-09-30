США ввели новые санкции в связи с вмешательством РФ в выборы

Соединённые Штаты расширили санкционный список в связи с вмешательством в выборы президента 2016 года, в котором США обвиняют Россию.

Как следует из сообщения Министерства финансов США, в список включены граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. Кроме того, санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Утверждается, что все они связаны с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой "фабрики троллей".

Под санкции также попали судно и три самолёта, принадлежащие этим компаниям.

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