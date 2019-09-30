Слышит ли Кремль голос улицы

Существует ли прямая зависимость количества лет, которые присуждают заключенным по "московскому делу", от количества людей, которые выходят на митинги в их защиту? В студии политик Дмитрий Гудков, студент, друг арестованного Егора Жукова Данила Антонов, студент, гражданский активист Валерий Костенок, осужденный и отпущенный все по тому же делу. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05, по номеру 8-800-200-22-12. Особенно ждем звонков тех, кто был на митинге в Москве 29 сентября 2019.

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