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Лицом к событию

Слышит ли Кремль голос улицы

Москва, митинг на проспекте Сахарова 29 сентября 2019

Дмитрий Гудков, Валерий Костенок, Данила Антонов в обсуждении дальнейших действий оппозиции

Существует ли прямая зависимость количества лет, которые присуждают заключенным по "московскому делу", от количества людей, которые выходят на митинги в их защиту? В студии политик Дмитрий Гудков, студент, друг арестованного Егора Жукова Данила Антонов, студент, гражданский активист Валерий Костенок, осужденный и отпущенный все по тому же делу. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05, по номеру 8-800-200-22-12. Особенно ждем звонков тех, кто был на митинге в Москве 29 сентября 2019.

Эффективны ли митинги в деле освобождения политзаключенных?
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Эффективны ли митинги в деле освобождения политзаключенных?

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