Президент Украины принял отставку секретаря СНБО Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник принял отставку главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

О том, что Данилюк написал заявление об отставке, стало известно на прошлой неделе. Офис президента сообщил, что Александр Данилюк написал его ещё до визита Зеленского в Соединённые Штаты на сессию Генассамблеи ООН. В состав делегации он не вошёл.

Александр Данилюк – бывший министр финансов Украины. Он был одним из активных участников предвыборной кампании Зеленского и назывался кандидатом на такие должности, как министр иностранных дел или посол Украины в США. В мае был назначен секретарём Совета безопасности и обороны.

О причинах его отставки официально не сообщается. В прессе появились сообщения о его конфликте с главой Офиса (администрации) Зеленского Андреем Богданом.