40% россиян живут меньше чем на 12,5 тысяч рублей в месяц

Ежемесячный доход 40% россиян меньше среднего субъективного порога бедности, который оценен респондентами в 12 с половиной тысяч рублей. Таковы данные исследования "Левада-Центра", проведённого в начале июля.

При этом субъективный порог бедности оказался выше официально установленного государством прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года он составил 11,2 тысячи рублей.

По данным Росстата, по итогам первых шести месяцев текущего года почти 20 миллионов граждан России живут на доходы ниже прожиточного минимума.

Также социологи "Левада-Центра", обработав ответы 1 600 человек из 137 населённых пунктов Российской Федерации, высчитали средний ежемесячный доход на одного человека, который, по мнению россиян, требуется для "нормальной жизни": он составил 38 тысяч 100 рублей. Лишь семь процент россиян получают в месяц больше этой суммы.