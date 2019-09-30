В Петербурге суд закрыл дело священника, не лечившего дочь от ВИЧ 

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело против православного священника Юрия Сычева и его жены, которые не лечили приемную дочь от ВИЧ-инфекции, в результате чего она умерла в возрасте десяти лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности" прекратили в связи с истечением сроков давности. Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты. Подсудимые и государственный обвинитель не возражали. Процесс проходил в закрытом режиме.

В 2011 году протоиерей Георгий Сычев и его супруга удочерили ВИЧ-инфицированную девочку четырех лет. Лишь через два года ребенку назначили антиретровирусную терапию, однако родители не стали ее проводить, поскольку отрицали само существование такой болезни, как СПИД.

В мае 2015 года девочка попала в больницу с пневмонией и признаками тяжелого иммунодефицита. В июне того же года ее состояние удалось стабилизировать, после чего родители забрали ребенка из стационара. По версии следствия, больше девочку не лечили и не обследовали. В результате в августе 2017 года она умерла.