В Петербурге депутаты заменили портрет Путина на фото Сахарова

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом заседании после выборов приняли решение отказаться от размещения в зале заседаний портретов "здравствующих политических деятелей". Это значит, что в зале будет снят портрет президента России Владимира Путина.

Вместо него депутаты решили поместить в зале портрет академика Андрея Сахарова "как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека".

Решения были приняты единогласно. В заседании не участвовали представители "Единой России", которые по итогам выборов потеряли большинство в совете. Оно у партии "Яблоко".

Ранее муниципальные депутаты во Фрунзенском районе, где большинство получила "Партия Роста", сняли со стены портреты Путина и губернатора Александра Беглова. Их, впрочем, впоследствии повесил у себя в кабинете глава муниципального округа.