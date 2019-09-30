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В Петербурге депутаты заменили портрет Путина на фото Сахарова

Андрей Сахаров

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом заседании после выборов приняли решение отказаться от размещения в зале заседаний портретов "здравствующих политических деятелей". Это значит, что в зале будет снят портрет президента России Владимира Путина.

Вместо него депутаты решили поместить в зале портрет академика Андрея Сахарова "как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека".

Решения были приняты единогласно. В заседании не участвовали представители "Единой России", которые по итогам выборов потеряли большинство в совете. Оно у партии "Яблоко".

Ранее муниципальные депутаты во Фрунзенском районе, где большинство получила "Партия Роста", сняли со стены портреты Путина и губернатора Александра Беглова. Их, впрочем, впоследствии повесил у себя в кабинете глава муниципального округа.

  • По итогам выборов 8 сентября оппозиция увеличила своё представительство в муниципальных советах Петербурга, а в нескольких округах получила большинство. При этом оппозиционные кандидаты и активисты заявляют о многочисленных случаях фальсификаций на выборах, из-за которых, как они утверждают, "Единой России" удалось сохранить большинство в ряде муниципальных советов.

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