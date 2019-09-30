СК завел дело о халатности из-за изнасилования в колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соликамской колонии строгого режима № 9, в которой сотрудничающие с администрацией заключенные изнасиловали другого осуждённого. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе сообщается, что 22 сентября несколько заключенных "совершили тяжкое преступление в отношении другого осужденного", после чего началась массовая драка. Речь может идти об инциденте, о котором сообщил основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин. Правозащитник опубликовал видео, на котором запечатлено насилие в отношении заключённого по фамилии Сергеев. Он якобы отказался платить взятки сотрудникам ФСИН и оговаривать себя.

Видео, по словам Осечкина, передал правозащитникам "добросовестный" сотрудник колонии. В управлении ФСИН по Пермскому краю в подтвердили, что в интернете размещено видео, содержащее факты "неправомерных действий" со стороны осуждённых в колонии №9 к другому осуждённому. Утверждается, что начата служебная проверка, пишет "Медиазона".