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Генерал Милли возглавил Объединенный комитет начальников штабов

Генерал Милли

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В Соединённых Штатах генерал Марк Милли в понедельник был приведён к присяге как 20-й глава Объединенного комитета начальников штабов.

На церемонии на военной базе в Арлингтоне, штат Вирджиния, присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

Трамп назвал Милли своим другом и доверенным советником, отметив, что «нисколько не колебался» по поводу его назначения, - сообщает "Голос Америки".

Генералу Милли 61 год, он почти 40 лет в Вооружённых силах, участвовал в кампаниях в Ираке и в Афганистане. Возглавлял штаб сухопутных войск США. Он сменит на посту генерала морской пехоты Джозефа Данфорда. В своём выступлении Милли поблагодарил администрацию Трампа за увеличение финансирования Вооружённых сил.

Пост главы Объединённого комитета начальников штабов традиционно занимает кадровый военный, в отличие от министра обороны, которым, как правило, является гражданский специалист.

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