"Медуза": члены спортклубов давили на наблюдателей в Петербурге

Люди, нападавшие на наблюдателей и угрожавшие им во время муниципальных выборов в Петербурге 8 сентября 2019 года, состоят в спортивных клубах, связанных с кандидатами от "Единой России" и местными администрациями. Это утверждается в опубликованном в понедельник расследовании "Медузы".

В статье приводится несколько свидетельств наблюдателей и независимых кандидатов. Некоторые из них говорят, что в их округах людям из спортклубов удалось фактически блокировать работу набдюдателей. Есть и свидетельства о применении насилия к наблюдателям и членам избиркома.

"Медуза" называет несколько имён спортсменов, которые ей удалось выяснить. Среди них профессиональный борец Азамат Хандохов — призер чемпионата Петербурга по вольной борьбе - и самбист Олег Смакотин. На один из участков в день выборов пришёл и неонацист Вячеслав Дацик, недавно освобождённый из колонии. Он и его сторонники тоже мешали работе наблюдателей.

По данным "Медузы", в день выборов бойцы получали около трех-пяти тысяч рублей.

"Медуза" приводит свидетельства того, что спортсменов курировали люди, прямо или косвенно связанные с властями Петербурга. Оппозиционный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает, что координацией петербургских муниципальных выборов занимались и сотрудники Администрации президента.

Окончательные итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подведены, в ряде округов суды рассматривают жалобы – причём как оппозиции, так и «Единой России». Оппозиции, в том числе кандидатам от партии «Яблоко», удалось расширить своё представительство в муниципальных советах, а в некоторых получить большинство. Активисты, однако, утверждают, что в ряде округов из-за фальсификаций оппозицию лишилась победы.