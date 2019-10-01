"Повторяется Болотная". Новый приговор Устинову никого не устроил

26 сентября Мосгорсуд начал слушать апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции в Москве 3 августа. Суд первой инстанции приговорил Устинова к 3,5 годам заключения. За его освобождение выступили коллеги-актеры, а потом и представители других профессиональных сообществ.

Утром 26 сентября Владимир Варфоломеев устроил опрос:

В тот день суд так и не вынес решение, но на второй день слушаний, в понедельник, оказалось, что 79% участников опроса угадали – Устинова приговорили к году условно.

Маргарита Симоньян

Устинову условный год.

Ч.Т.Д.

(Не очень понятно, что именно требовалось доказать и кому, но Симоньян лучше знать).

Условный приговор был, безусловно, очень предсказуемым – но тем не менее, он вызвал волну возмущения, в которой потерялись немногочисленные голоса тех, кто радовался, что Устинова не посадили в тюрьму.

Федор Крашенинников

[Один год условно] невинному человеку, который виноват лишь тем, что не в том месте и не в то время вышел из метро и смотрел на экран смартфона?

Офигеть, конечно.

Алхас Абгаджава

Только пусть вас не сбивает с толку слово "условно"! Павлу Устинову Мосгорсуд все же назначил наказание в виде лишения свободы. Да, год. Да, условно. Но вид наказания не изменился, лишение свободы.

Ну, а сам эпизод и все обстоятельства "применения насилия в отношении представителя власти" вы и так видели.

Алексей Неп

Золотов о приговоре Устинову: "Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно"

Мосгорсуд: "Есть!"

Николай Усков

Год условно за то, что стоял у метро и говорил по телефону. Посмешище над правосудием.

Иван Давыдов

Ну, раз невиновный, тогда год условно, мы ж не звери, братан.

Владимир Тор

Торжество россиянского правосудия: если человек невиновен - то за это нынче дают год условно.

Саня из Дагестана

На шапито под названием "суд" над Павлом Устиновым бравый росгвардеец объяснил задержание Павла тем, что он стоял у перехода, был одет странно и смотрел в телефон. То есть, буквально подтверждает, что посадить можно любого, под это описание попадает каждый

Максим Тихонов

Всячески поддерживаю решение всемудрейшего суда об условном сроке для хулигана и смутьяна Устинова. И предлагаю этот, так сказать, кейс распространить на все население России. То есть, рождается человек, и вместе со свидетельством о рождении получает год условно с автоматической ежегодной пролонгацией. Во-первых, это удобно: если что, уголовку гаду моментально впаять можно. А во-вторых, справедливо: кто знает, чего он там в прошлых жизнях натворил, что ему здесь родиться выпало? Уж явно что-то посерьезнее, чем убийство слепой старушки с целью изъятия кошелька с пенсией.

Так что по году условно, граждане, всем. По году на душу населения.

Майкл Наки

Если Устинов виновен – получается вывихнуть плечо росгвардейцу стоит год условно. Вот так государство заботится о росгвардейцах.

Кирилл Шулика

Год условно дал Мосгорсуд Павлу Устинову. Для этого он переквалифицировал категорию преступления по части 2 статьи 318 УК с тяжкой на среднюю. Ровно столько человеку, который ничего не совершал, просил дать Виктор Золотов. Прямо как по заказу... Суд прислушался. Ничему тут радоваться! Невиновному дали срок, пусть и условный.

Лев Рубинштейн

Судебная практика последнего времени закрепляет давно уже сложившуюся, но пока не сформулированную в юридических категориях доктрину, в соответствии с которой граждан невиновных на территории РФ нет вообще.

То есть виноваты в принципе все.

Год условно абсолютно невиновному человеку вместо безусловно положенного реального срока судье-преступнику означает что-то вроде торжества справедливости. Но не снимает обвинения. Неважно в чем. Все мы грешны, если как следует задуматься. И все мы проживаем свой век в этой действительно загадочной стране вполне условно.

И это, разумеется, самый счастливый из возможных приговоров.

Алиса Зюс

Победа

Устинову дали год условно.

Это огромная победа гражданского общества, цехов и прекрасных людей.

Браво!

Константин Добрынин

Год условно - невиновному вместо уголовного дела в отношении причастных к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности и постановления заведомо неправосудного приговора - это не победа, а скотство и преступление.

Глеб Павловский

год условного Павлу Устинову - вся победа гражданского общества. Преступление переквалифицировали на среднюю тяжесть - "одет был странно, смотрел в телефон, стоял у перехода, мало ли какие действия мог координировать"

Александр Плющев

Сегодняшним обвинительным приговором Устинову система не только сохранила свое лицо, но и смачно плюнула в лицо тем, кто все это время его поддерживал: записывал видео, стоял в пикетах, выходил на вчерашний митинг.

Екатерина Винокурова

А также скажу: если за потроганные руки дают год условно, то можно те, кто подкинул наркотики Голунову уедут на пожизненное? А росгвардеец, ударивший девушку по печени, лет на 20?

А то вот моя сильная эмпатия по потроганным росгвардейцам сильно сбоит.

Могучий Сноб

Вчера в эфире RT рассказывали, что Устинов вытащен из СИЗО не какими-то там митингами бессмысленными, а общим осознанием несправедливости и заступничеством Симоньян. То есть если за вас заступятся в кабинетах, ни за что вы получите не тюрьму, а просто уголовное наказание. Спасибо, благодетели.

Волна возмущения поднялась и с другой стороны баррикад.

Сергей Смирнов

Устинова признали виновным. А теперь следите за пропагандистами, которые сейчас захлебнутся в восторге от такого решения

Но никакого восторга не было. "Государственники", наоборот, возмутились тем, что Устинову мало дали.

Вернемся от "государственников" к оппозиции. Отдельный поток желчных комментариев вызвали показания свидетелей и потерпевших силовиков и даже нового адвоката Устинова Кучерены, а также заявления о травле судьи, вынесшего Устинову первый приговор.

Сергей Смирнов

Омоновцы прямо сейчас откровенно врут в зале суда.

– Устинова вы видели?

– Мы заприметили в толпе уже, поэтому целенаправленно двигались к нему. Стоял человек в телефоне, мало ли какие действия мог предпринять. Выкрикивал лозунги.

– Громко выкрикивал? Вы слышали?

– Да, моя группа, мы слышали

Вообще это статья УК на омоновцев

Олег Кашин

Потерпевший по делу Устинова сотрудник Росгвардии пожаловался в суде на моральное давление.

"На меня и Павла Устинова оказывается моральное давление… Это всё травля в социальных сетях", – сказал росгвардеец

Александр Фельдман

Росгвардеец Александр Лягин о задержании Устинова:

Мы заприметили его сразу, поэтому целенаправленно шли к нему, он одет был так странно, в телефон смотрел, мало ли какие действия мог координировать, лозунги выкрикивал, моя группа слышала это.

<ЧЕРТОВ> ОРУЭЛЛ...

– Да, знаете... я что хочу сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы – что один, что другая, – но увлечённые! Одно на уме – разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед – так она сманила ещё двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и всё лесом, а в Амершеме сдали его патрулю.

– Зачем это? – слегка опешив, спросил Уинстон.

Парсонс победоносно продолжал:

– Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или ещё как. Но вот в чём самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нём чудные – никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице, а смышлёная какая, а?

Александр Плющев

Сотрудник Росгвардии, давший показания на Павла Устинова, говорит, что задержание было обусловлено тем, что тот МОГ ЧТО-ТО КООРДИНИРОВАТЬ, тупя в смартфон. Что совершенно недвусмысленно говорит об уровне компетенции сотрудников, конкретно - командира, отдавшего приказ на задержание. Это и так было понятно, просто теперь это признано и проговорено вслух, в суде. Впрочем, о чем это я, вы все Золотова видели и слышали, какой там уровень компетенции, там уже об уровне адекватности речь, а какой начальник, такие и подчиненные. Интереснее другие слова этого Лягина.

Он жалуется на травлю в соцсетях. Это означает, что вся сила государственной машины никак не может защитить того, кто по её воле пошел на очевидную подлость и не менее очевидное преступление. Не может защитить даже от такого слабенького и атомизированного общества, как наше нынешнее. Нам только что в очередной раз подтвердили, насколько эффективный инструмент - наше мнение, общественное мнение, есть у нас в руках.

Олег Кашин

Росгвардейцы решили задержать Павла Устинова в ходе несанкционированной акции, полагая, что он мог быть одним из координаторов шествия, заявил омоновец Александр Лягин.

"Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном", – заявил Лягин в Мосгорсуде.

Об этом он рассказал после того, как в суде показали видео задержания актёра, приобщённое к материалам дела.

При этом он подтвердил свою позицию, что не стал бы наказывать актёра реальным сроком заключения

(Какие-то вообще жывотные).

Эмоции довольно быстро утихли – очевидно, потому, что мало кто действительно ожидал, что Устинова оправдают. Начались выводы.

Сергей Смирнов

Первое. Они же специально перенесли приговор Устинову на следующий день после митинга. Чтобы на всякий случай никто не вышел.

Второе. Власти считают, что это они сделали большое одолжение и дали год условно невиновному человеку. Как говорят плохие пропагандисты Ч.Т.Д. Потому что при оправдании слишком много силовых структур (Росгвардия, СК, прокуратура, суд) пострадает. Понятно на какой стороне государство.

Третье. Если бы вчера вышло 200 тысяч человек сегодня бы Устинова оправдали. 25 тысяч – год условно. Если бы акции актеров и бурной реакции не было бы Устинов уехал в колонию. Россия-2019 в цифрах.

Четвертое. Дальше будет неизбежный спад общественного движения в защиту заключенных. Положительных решений больше ждать не приходится. На этой неделе пойдут апелляции, первая сегодня у Подкопаева. Мы ведем онлайн.

Криптокремлевские блогеры напирают на то, что плетью обуха не перешибешь и излишнее давление на систему её только разозлит.

Методичка

Решение апелляционной инстанции по делу Павла Устинова создало богатая почва для многочисленных теорий и трактовок. Освобожден, но не оправдан. Условный срок за то, что "стоял с телефоном и (возможно) координировал". "А вот если бы не вступились актеры, так бы и сидел".

Не нам судить о том, стала ли власть более травоядной или это просто диета такая, но необходимо отметить несколько важных моментов.

1. Система сама по себе признает недостаток системного подхода и поэтому с плохо скрываемым удовольствием переходит при случае в режим ручного управления. Именно поэтому система одновременно обнаруживает знание значения слова "снафф" и не может посмотреть в суде видео из Youtube.

2. Власть ревностно охраняет её же собственное кредо 3Д – деньги, дети, друзья, а особенно - пересечение этих не всегда совпадающих сфер. Из-за этого выходит на свободу Павел Устинов, из-за этого сидит блогер Синица.

3. При разговоре с властью следует выбирать выражения, особенно тщательно надо следить за глаголами в повелительном наклонении: реакция на "допускай,отпускай и вали" в любом случае будет одинаковой – только хуже.

4. Любимым фильмом президента считается "Щит и меч", но логику действий его подчиненных всё же гораздо лучше описал Юлиан Семенов. "Интересные предложения сотрудников он поначалу как бы не замечал, переводя разговор на другую тему. И только по прошествии времени, добавив к этому предложению свое понимание задачи, видимо, он перед этим ориентировался наверху, выдвигал эту же идею как свою, им предложенную, выстраданную и замысленную им операцию. Причем он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, так точно увязывал с общим комплексом вопросов, стоящих перед государством, что никто не мог заподозрить его в примитивном плагиате".

Ортега

Первое. Никаких лозунгов Устинов не скандировал.

Отсюда второе. Приговор мотивирован политически, с воспитательной целью: если тебя винтят, то даже будучи совершенно ни при чем изволь вести себя вежливо и смиренно, иначе возможны печальные инциденты, которые тебе совершенно точно не понравятся.

Третье. Система допускает для себя возможность заднего хода, но не полного разворота. К таким моральным подвигам она пока ещё не готова. Возможно, что не будет готова никогда. Это надо просто иметь ввиду.

Четвёртое. Радости от всего вышесказанного немного, но с другой стороны - плакать тоже уже не хочется.

Я бы таким результатом удовлетворился в том числе и ради сбережения сил - сейчас ещё Котова надо вытаскивать, и это только самое очевидное.

Но это мое частное сугубо субъективное мнение. Если считаете, что надо дожимать - пробуйте, конечно.

Оппозиционные же считают, что обвинительный приговор невиновному – следствие недостаточного давления общественности на власти.

Леонид Гозман

Вердикт: "Виновен". И что теперь? Если утремся, то все, "начинай присядания!".

Андрей Лошак

После всего, что было, "суд" мерзавцев все равно приговорил Устинова. При полнейшем отсутствии доказательной базы. Еще раз подтвердив, что правосудия в России нет. А ведь за Устинова даже сраный Турчак вписывался. Что говорить об остальных фигурантах московского дела, особенно о тех, кто уже осужден.

А все потому, что вчера мало пришло людей на митинг. Они и приговор по делу Устинова перенесли, чтобы проверить реакцию. Проверили. Гражданское общество слабое, можно и дальше харкать нам в лицо. Криворучко, спи спокойно, сну твоей совести ничего не угрожает. Очень жалко актеров, которые устроили всю эту кампанию с пикетами у АП. Они реально бились и продолжают биться до последнего.

Лев Оборин

В недоброй памяти сталинские годы был анекдот: "Какой у тебя срок? – Двадцать пять лет. – А за что? – Ни за что. – Врешь, ни за что десять дают". Вот сегодня этот анекдот, гомеопатически разведенный, материализовался: Павлу Устинову дали год буквально ни за что. Правда, условно. Послушав разъяснения хрупкого гвардейца: "В телефон смотрел, мало ли что он там координировал" (основание, на котором действительно можно сцапать кого угодно). Для всего этого понадобилось, чтобы прорва людей потратила свое время на стояние в пикетах и употребила, что называется, символический капитал, произнеся самоочевидные вещи. В духе "свобода лучше, чем несвобода".

С другой стороны, если бы этого не было, Павел Устинов уехал бы на три с половиной года осваивать профессию швеи. In Soviet Russia, теория малых дел исповедует тебя.

А Константину Котову, например, все это не помогло, по крайней мере пока. И хорошо бы помнить, что степень его виновности – такая же, как у Павла Устинова. То есть нулевая.

Мария Снеговая

Год условно, конечно, лучше 6 лет колоний. Но если бы вчера в Москве на улицы вышло не 25, а хотя бы 60 тысяч (как в августе), могло не быть и условного срока.

Божена Рынска

Павлу Устинову дали год условно ВООБЩЕ НИ ЗА ЧТО. Система не хочет отступать и признавать ошибку. Это значит, негодяй Криворучко не будет наказан, (сейчас не будет), это значит, что репрессивная машина будет только разгоняться.

С тех пор, как у меня произошло страшное горе, я не могу заставить себя прийти на митинг, - ощущение толпы для меня невыносимо, поэтому я в этот раз никого не призывала. Но я много ходила раньше. Злодеи не ослабили хватку только потому, что мало народу пришло вчера. Я понимаю как никто, как неприятно ходить в толпу, как сложно время найти, но убеждаю себя и вас, что ходить все-таки надо...

Дмитрий Гудков

Павел Устинов – год условно.

Вот, что такое 25 тысяч на митинге. Старая арифметика. Вышли бы 100 тысяч – и Устинова не только бы оправдали, перед ним бы ещё извинились.

А 25 тысяч – ну, извините, вот вам год условно, вот вам продление ареста Никите Чирцову и очевидные перспективы для всех остальных политзэков.

Потому что власть тоже умеет считать и видит: протест идёт на спад. Было 60 – стало 25. Значит, можно давить дальше.

Все очень просто, повторяется Болотная. Сначала власть испугалась, а потом пришла в себя. Сначала люди разозлились, а потом устали. И мы вновь идём по тем же граблям.

Это наше с вами поражение. Остаётся надеяться, что все те люди, кто был я/мы, воспримут его как плевок себе в лицо и не успокоятся "всего-то годом условно".

Ау, Устинов признан виновным. В том, что полицаи вывихивают руки, избивая нас. С этим можно смириться?

Я не собираюсь.

Сергей Митрофанов

После того как все выучили за великим абсурдистом Золотовым, что абсолютно невиновному человеку в России положен год условно, Мосгорсуд в отношении Павла Устинова именно такой приговор и выносит. После того как всех фигурантов дела о массовых беспорядках выпустили на свободу, последнему обвиняемому по этой статье Сергею Фомину Басманный суд продлевает домашний арест аж до 8 января 2020 года.

Вывод, что называется, напрашивается: система сознательно не хочет отказываться от имиджа обезьяны с гранатой. Право распределять наказание по принципу "на кого бог пошлёт" они продолжают считать своим, неотъемлемым, священным.

Ну что тут скажешь?! Из неотложного только одно: Егорову в отставку!

Илья Вайцман

Без привлечения к ответственности всех причастных к фальсификации уголовных дел "эта музыка будет вечной".

Кирилл Куталов

Год условно за "просто стоял, хотел позвонить другу".

Обидно, наверное.

Надеюсь, в следующий раз актер Устинов не станет размениваться на мелочи, а выйдет на улицу с более определенной целью, более внятно сформулированной.

Чтобы не было обидно.

На самом деле Устинов уже вышел на улицу с более внятно сформулированной целью, даже не дожидаясь нового приговора.

СерпомПо

Пробуждение "ватников"

То, что суд не стал полностью оправдывать Павла Устинова, практически убивает надежду на пересмотр приговоров другим фигурантам "московского" дела.

Сеанс "неслыханной доброты" закончился на Миняйло (https://t.me/SerpomPo/4344) с его 100-процентным алиби. Это подтверждает и сегодняшнее решение суда о продлении до начала января домашнего ареста Сергею Фомину, еще одному участнику летних митингов (ранее решение о продлении (https://t.me/SerpomPo/4329)приняли в отношении Егора Жукова и Самариддина Раджабова).

Дело Устинова показательно вот почему. Оправдывать не стали даже человека, который случайно попал в замес, а на самом деле ни в каких митингах не участвовал и вообще, можно сказать, был опорой режима.

В прошлый четверг, накануне первого дня рассмотрения апелляции, Павел Устинов записал видеообращение, поблагодарив всех неравнодушных людей, которые способствовали его освобождению, и пообещал помогать тем, кто, как и он, проходят по т.н. "московскому делу".

После освобождения Павла в соцсетях началась бурная дискуссия, стоило ли вписываться за этого практически "идеального путинского гражданина", отставного росгвардейца и "ватника".

Однако не интересовавшийся раньше политикой актер Устинов, как и обещал, начал помогать своим невольным товарищам по "московскому делу" - вышел с плакатом с их именами к Администрации президента. В отличие, кстати, от журналиста Голунова из либеральнейшей "Медузы", за которого тоже митинговали и пикетировали "неравнодушные люди", и который после своего освобождения тихо отполз в сторону своей "расследовательской" журналистики.

Посмотрим, возможно, прозрение "ватников" и начнется с их реального столкновения с путинским государством. И, возможно, именно с их прозрения и начнется его крах.