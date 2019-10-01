В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых помещениях

В России вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов в жилых помещениях. По новым правилам они могут находиться только на площади нежилого назначения на первых этажах и иметь отдельный выход.

Также хостел должен быть оборудован звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами и соответствовать требованиям пожарной безопасности. При этом решение о том, разрешать ли открывать в доме коммерческое помещение, должны принимать его жильцы.

6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Авторы законопроекта, в частности, утверждали, что хостелы мешают жильцам многоквартирных домов.

Вступление закона в силу отложили до 1 октября. Сообщалось, что об этом договорились Госдума и Совет Федерации. Его председатель Валентина Матвиенко заявляла, что бизнесу нужно время на цивилизованное исполнение закона.