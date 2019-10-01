"Коммерсантъ": Полковник ФСБ Черкалин получал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, получал взятки у входа в здание ведомства или в расположенных рядом кафе на Лубянке. Об этом сообщает "Коммерсантъ", со ссылкой на имеющиеся у редакции документы.

Черкалин возглавлял банковский отдел Управления "К" службы экономической безопасности ФСБ. Согласно одному из эпизодов дела, с 2013 по 2015 год он получал деньги за "покровительство" от руководителя коммерческого банка "Транспортный". В месяц ему платили по 50 тысяч долларов, а когда банку действительно понадобилась помощь, Черкалин потребовал премию в 100 тысяч долларов.

Всего полковник ФСБ получил от банка 850 тысяч долларов, пишет "Коммерсантъ". Одним из посредников являлся бывший полковник ведомства Михаил Горбатов, который, по данным следствия, приносил деньги Черкалину на Лубянку. Горбатов дал на своего бывшего коллегу показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Сейчас он отбывает срок по делу о махинациях в отношении московского ломбарда.