70-я годовщина КНР: парад в Пекине, протесты в Гонконге

Сегодня 70-я годовщина создания Китайской народной республики. Она была провозглашена 1 октября 1949 года в Пекине после победы коммунистов во главе с Мао Цзэ Дуном в гражданской войне.

Коммунистическая партия остаётся у власти в Китае, при этом начатые в конце 1970-х годов экономические реформы способствовали включению Китая в глобальную экономику и повышению уровня жизни людей в стране. Правозащитники и страны Запада по-прежнему критикуют Китай за нарушения прав человека, в том числе национальных меньшинств в Тибете и Синцзян-Уйгурском автономном районе, ограничение доступа к информации, отсутствие реальной политической конкуренции.

В Пекине в честь годовщины прошёл крупный военный парад. На нём присутствовал нынешний глава государства Си Цзиньпин и двое его предшественников - Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь. В своей речи китайский лидер заявил, что "ни одна сила не сможет поколебать позиции Китая и остановить его движение вперёд". При этом он отметил, что страна продолжит "взаимовыгодную" политику открытости миру.

Среди военной техники, участвовавшей в параде, были и межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, которые могут нести ядерные боеголовки и способны долететь до США. Была продемонстрирована и новая крылатая ракета.

В параде участвовали около 15 тысяч военнослужащих.

В Гонконге, который перешёл под юрисдикцию Китая 20 лет назад и в котором уже несколько месяцев продолжаются протесты против попыток ограничить его автономию, во вторник произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Протестующие сооружают баррикады, полиция применяет слезоточивый газ.