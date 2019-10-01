Полиция Москвы подала два иска к оппозиционным политикам

Главное управление московской полиции подало два иска к российским оппозиционным политикам. На документы, которые в понедельник зарегистрировал Симоновский суд, обратило внимание издание "МБХ медиа".

Ответчиками в первом иске указаны Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Во втором – Георгий Албуров и Любовь Соболь.

Других подробностей исков в картотеке суда нет, правоохранительные органы пока не дали комментариев, пишет "МБХ медиа".

Сегодня Коптевский районный суд Москвы рассматривает иск государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" к оппозиционным политикам. Организация требует от них более 11 миллионов рублей компенсации убытков, которые она якобы понесла из-за протестов в Москве 27 июля.

Ответчиками по этому иску проходят Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов, Георгий Албуров и Алексей Навальный.