Санкции США против Китая лишат "Ямал СПГ" трети флота

Санкции США ставят под угрозу работу 14 из 15 танкеров Arc7 для проекта по добыче и сжижению природного газа на полуострове Ямал "Ямал СПГ". Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Ямал СПГ" заработал на полную мощность в декабре 2018 года. Весь проект оценивается в 27 миллиардов долларов.

Санкции против двух дочерних компаний китайской корпорации Cosco США ввели 25 сентября. С Россией эти ограничения не связаны: структуры Cosco заподозрили в перевозке иранской нефти. Одна из компаний, Cosco Shipping Tanker (Dalian), владеет 50 процентами компании China LNG Shipping Limited (CLNG). Та в свою очередь владеет 50 процентами в совместном предприятии с канадской Teekay, которая строит танкеры для "Ямал СПГ".

Попавшее под санкции совместное предприятие должно было поставить для "Ямал СПГ" шесть ледовых танкеров класса Arc7 из 15, необходимых проекту. Все они изготовлены: четыре уже работают, пятый идет в основной порт "Ямал СПГ" Сабетта после испытаний, шестой проходит испытания в Южной Корее. "Теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты", — пишет "Коммерсантъ". Хотя формально санкции запрещают только работу с гражданами США, но граждане и компании третьих стран рискуют попасть под вторичные санкции — как сама Cosco за иранскую нефть. "Суда не примет большинство портов мира. Даже китайские грузоотправители, стивидоры, лоцманы, собственники груза и другие, скорее всего, прекратят отношения",— говорит управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Под угрозой еще пять танкеров, которые должна поставить греческая Dynagas в партнерстве с CLNG. В этом проекте у китайцев всего 25,5 процентов, но транзакции с такими компаниями санкционное подразделение минфина США рекомендует оценивать с осторожностью. Еще три танкера должно поставить совместное предприятие японской MOL и структуры CLNG - Shanghai LNG. Последняя не попала под санкции, но источники "Коммерсанта" полагают, что "сам факт введения санкций против Cosco создает определенные риски" и для этого проекта.

Общая стоимость флота из 15 танкеров, заказанных для проекта еще в 2014 году, — $5 миллиардов. Канадская Teekay заявила, что "активно работает над решением проблемы", а "Новатэк" — что санкции не повлияют на поставки СПГ.

Один из источников газеты уверен, что шесть "санкционных" танкеров предполагалось использовать внутри российской территории и с этим проблем не возникнет и после санкций. Но остальные собеседники издания в этом сомневаются: теперь танкеры невозможно будет застраховать, они останутся на приколе. Единственная надежда — добиться для них специального разрешения от США.

51 процент проекта "Ямаг СПГ" принадлежит "Новатэку" (крупнейшие акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), 20 процентов — французской Total, 20 процентов — китайской CNPC, 9,9 процентов — китайскому госфонду Silk Road.