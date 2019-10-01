Гуриев - Дудю: в ближайшие годы перемены в России неизбежны

Живущий за рубежом российский экономист Сергей Гуриев, в прошлом ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, в первом после ухода с этого поста интервью, которое он дал Юрию Дудю, выразил мнение, что в ближайшее десятилетие перемены в России неизбежны.

Российская экономика, по словам экономиста, находится в стагнации, а реальные доходы населения падают.

По мнению Гуриева, сочетание системного экономического кризиса, падения уровня доверия населения к власти и возможного падения цен на нефть может привести к политическому кризису. "Чем дольше недемократические лидеры остаются во власти, тем опаснее это для них самих" - сказал Гуриев о Владимире Путине.

Гуриев рассказал о своём сотрудничестве с российскими властями, в частности во времена президентства Дмитрия Медведева. По его словам, он не знал фактов, изложенных в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон". По словам Гуриева, теперь он понимает, почему ряд его предложений о реформах не был принят Медведевым: "Он был занят другими вещами".

Гуриев также рассказал об обстоятельствах своего отъезда из России в 2013 году. По его словам, влиятельные люди из окружения Владимира Путина предупредили его, что ему может грозить арест. На следующий день после этого он уехал в Париж. По словам Гуриева, недовольство властей могла вызвать его позиция по "делу ЮКОСа", помощь Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и публичные высказывания с критикой политики властей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что к Гуриеву в России нет претензий и он будет рад, если экономист вернётся в страну.

Гуриев, который после ухода из ЕБРР живёт и работает в Париже, сказал, что пока не намерен возвращаться в Россию, поскольку по-прежнему чувствует, что это небезопасно. По его словам, он будет помогать тем политикам, которые "хотят превратить Россию в процветающую мирную демократическую страну". Имён этих политиков он не назвал. Ранее он участвовал в работе над политической программой Алексея Навального.