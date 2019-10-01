Власти Иркутской области дополнительно потратят 366,7 миллионов рублей на премии местным чиновникам, участвовавшим в ликвидации последствий наводнения в регионе, сообщило 1 октября издание IRK.ru.

В ходе сессии Заксобрания заместитель его председателя Александр Ведерников сообщил, что речь идет только о региональных государственных гражданских служащих. Он отметил, что некоторые чиновники могут получить премию в размере своего годового дохода.

Президент Владимир Путин трижды посещал Иркутскую область. В июле, во время второй поездки, глава государства жестко раскритиковал местные власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.