Власти Иркутской области дополнительно потратят 366,7 миллионов рублей на премии местным чиновникам, участвовавшим в ликвидации последствий наводнения в регионе, сообщило 1 октября издание IRK.ru.
В ходе сессии Заксобрания заместитель его председателя Александр Ведерников сообщил, что речь идет только о региональных государственных гражданских служащих. Он отметил, что некоторые чиновники могут получить премию в размере своего годового дохода.
Президент Владимир Путин трижды посещал Иркутскую область. В июле, во время второй поездки, глава государства жестко раскритиковал местные власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.
- 25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили около 100 населённых пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. От паводка пострадали более 40 тысяч человек. До сих пор числятся пропавшими без вести шесть местных жителей. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
- В зону бедствия попали 107 населённых пунктов, были затоплены более 10 тысяч жилых домов, где проживали 24,7 тысячи человек, из них 8 тысяч детей. Региональная прокуратура обещала привлечь к административной ответственности чиновников за невыполнение правил по предупреждению и ликвидации ЧС.
- Жители затопленного города Тулун в Иркутской области сообщали об отказах в компенсациях жителям верхних этажей пострадавших домов, а также о невыплатах разовых компенсаций в 10 тысяч рублей после выигранных судов.
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