Сотрудник СК РФ умер после нападения с ножом в центре Москвы

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин, которого ранили ножом в центре Москвы, умер в реанимации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на врачей.

В понедельник неизвестный напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета. Это произошло на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке.

Как сообщил представитель ведомства, нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия. Его имя и мотивы пока неизвестны.

Владислав Капустин, находившийся в момент нападения при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан, был доставлен в больницу для оказания экстренной помощи.

По данным "Интерфакса", погибший не был связан с расследованием каких-либо резонансных дел.