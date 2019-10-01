ЕСПЧ обязал РФ выплатить избитому полицией пермяку 55 тысяч евро

Европейский суд по правам человека признал, что житель Перми Александр Пастухов подвергался бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в полиции, а со стороны государства отсутствовало эффективное расследование. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Суд признал, что Александр Пастухов был незаконно задержан и не смог взыскать компенсацию в России. ЕСПЧ присудил 55 тысяч евро компенсации.

Зимой 2011 года Алексей Пастухов уехал по делам из дома. На следующий день в состоянии комы его привезли из полиции в больницу. Врачи зафиксировали многочисленные тяжелые травмы, ожоги от сигарет на теле, перелом основания черепа, следы от наручников на руках. Без медицинской помощи, в коме, Пастухов провел в отделе полиции 13 часов. По версии полицейских, задержанный был пьян, за это его и задержали. Травмы у задержанного появились потому, что он "упал с высоты собственного роста с лестницы".

Сейчас Александр Пастухов является инвалидом I группы и находится и находится в состоянии, при котором не способен самостоятельно себя обслуживать.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью Пастухову неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2014 году Мотовилихинский суд Перми назначил Алексею Пастухову компенсацию в 50 тысяч рублей за неэффективное расследование. Дело Пастухова не расследовалось более восьми лет, не менее шести раз прекращалось. Виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности.