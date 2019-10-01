В Гонконге полиция применила оружие против протестующих

В Гонконге один из участников массовой акции протеста, приуроченной к 70-й годовщине образования КНР, получил огнестрельное ранение в грудь. Сообщения СМИ подтвердила полиция. Она утверждает, что полицейский стрелял в целях самообороны.

Медики подтвердили, что в столкновениях были ранены не менее 15 человек, один из них в критическом состоянии - как утверждается, это именно получивший огнестрельное ранение.

Ранее полиция, по её утверждениям, только стреляла в воздух, чтобы разогнать людей.

Столкновения в Гонконге во вторник - одни из самых ожесточённых за последние месяцы. В разных районах города участники акций протеста возводили баррикады, против полицейских использовались "коктейли Молотова". Полиция применяла слезоточивый газ, водомёты, резиновые пули. Было закрыто множество станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются более четырёх месяцев. Демонстранты сначала добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них - сохранение автономии города и отставка гонконгских властей. Звучат и требования независимости от Китая. Китайские власти осуждают протесты и грозят их участникам жёсткими мерами.