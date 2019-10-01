Президент Франции Макрон встретился с Олегом Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл в Страсбурге встречу с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который более 5 лет провёл в заключении в России и был недавно освобождён в рамках обмена между Украиной и Россией.

Украинский телеканал "Перший" опубликовал видео начала встречи. Макрон спросил Сенцова о его творческих планах. Тот ответил, что намерен вернуться к кино и продолжит писать книги, но сейчас эти планы "отодвинулись".

Как пишет AFP, Сенцов поблагодарил Макрона за внимание к его судьбе. Речь зашла и о судьбе украинцев, остающихся в российском заключении.

Гражданское общество и власти Франции активно выступали в поддержку Сенцова, который в прошлом году несколько месяцев держал голодовку за освобождение украинских заключённых в России. Он стал почётным гражданином Парижа. По решению Европарламента он также стал лауреатом премии Сахарова.

После встречи с Сенцовым Макрон выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, пленарное заседание которой открылось в Страсбурге.

Макрон назвал Сенцова "великим европейцем", который "верит, что свобода других людей настолько же важна, как и собственная свобода".

Макрон также подчеркнул, что диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы, выступив в защиту принятого ранее решения снять ограничения с российской делегации в ПАСЕ, против которого протестовали Украина и ряд других стран. В то же время он выразил надежду, что Россия будет придерживаться принципов Совета Европы, и упомянул о беспокойстве, которое вызвали жёсткие действия полиции в отношении участников акций протеста в Москве. Эта тема вынесена на обсуждение сессии ПАСЕ. Российская делегация в ней участвует, а украинская – нет.