Власти РФ изменят правила предоставления гражданства

Власти России изменят правила предоставления российского гражданства, следует из материалов правительства, размещённых вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. С документами ознакомился РБК.

В проекте подчёркивается, что власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство России не отказываться от их первого гражданства. "В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается в прогнозе, подготовленном министерством экономического развития. Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября, рассказал собеседник издания.

Сейчас для получения российского паспорта иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Отказ необязателен при получении гражданства России в упрощенном порядке. Такой порядок предусмотрен для граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России. Сейчас обязательный отказ — это формальная норма законодательства, и проверить, вышел ли человек из гражданства иного государства или нет, практически невозможно, подчёркивает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

Как отмечает РБК со ссылкой на статистику МВД, с начала 2019 года более 221 тысяч человек получили российское гражданство, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Минэкономразвития рассчитывает, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году, по прогнозам, миграционный прирост составит 441 тысяч человек, а к 2024 году превысит 500 тысяч человек.

В проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" также говорится про налоговые изменения. Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году или имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Таким образом, будут расширены критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Сейчас, чтобы перестать быть налоговым резидентом России, нужно провести в стране менее 183 дней в год. Многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Теперь, как планируется, минимальный срок пребывания в России сократится вдвое. Даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Одновременно с ужесточением условий для признания налогового резидентства Минфин предлагает уравнять ставку налога на доходы физических лиц для налоговых резидентов и нерезидентов. Предлагается установить ставку НДФЛ для нерезидентов на уровне 13 процентов. Сейчас она составляет 30 процентов.