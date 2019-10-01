Украина согласилась обеспечить особый статус регионов Донбасса

Участники Трёхсторонней контактной группы в Минске — России, Украины и ОБСЕ согласовали положения "формулы Штайнмайера" — документа, предусматривающего введения на территории Украины особого статуса для регионов, контролируемых пророссийскими сепаратистами. О подписании договора сообщили российские агентства ТАСС, "Интерфакс" и РБК, а позднее — президент Украины Владимир Зеленский.

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Соглашение предусматривает, что Украина обязуется предоставить особый статус части Донецкой и Луганской областей до проведения в регионах местных выборов под наблюдением ОБСЕ. После признания выборов в целом соответствующим стандартам организации и законодательству Украины, статус должен быть зафиксирован постоянно.

Документ не содержит положений о пребывании войск на территории регионов или порядке проведения местных выборов в Донбассе, сообщало ранее агентство УНИАН. Он лишь касается применения принятого в 2014 году Верховной радой закона об особом статусе Донбаса.

18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что дал принципиальное согласие на "формулу Штайнмайера". Тогда он подчеркнул, что проведение выборов в Донбассе возможно только в случае реализации ряда мер в сфере безопасности.

На брифинге во вторник Зеленский заявил, что Киев не согласится на выборы в сепаратистских регионах, пока там присутствуют чужие военные. По его словам, "формула Штайнмайера" должна быть вписана в новую редакцию закона об особом статусе Донбаса, который ещё предстоит подготовить для принятия Верховной радой.