На перепись населения потратят 33 миллиарда рублей из бюджета

На первую в истории цифровую всероссийскую перепись населения Росстат потратит 33 миллиарда рублей. Около половины из этой суммы планируется направить на зарплаты сотрудникам, ещё 6,7 миллиардов – на закупку планшетов с отечественной операционной системой.

Глава Росстата Павел Малков объявил, что основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году, на неё было выделено из бюджета 10,5 миллиардов рублей. По результатам население России составило почти 143 миллиона человек. При этом на обработку полученных сведений и публикацию окончательных итогов ушло три года.

По закону участие в переписи населения является добровольным. В случае отсутствия людей дома в течение всего периода её проведения, или же отказа людей сообщить сведения о себе, данные о них берутся из регистрации.