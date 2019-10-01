Адвокат заключенных, сообщивших пытках, попросил о госзащите

Адвокат из Петрозаводска Виктор Молодежников, который защищает несколько осужденных из местной колонии №9, попросил предоставить ему и его семье государственную защиту. Он заявил об этом после того, как его машину протаранил другой автомобиль, сообщает "Адвокатская газета".

Моложежников сообщил, что сотрудники колонии сказали ему, что его подзащитный Сергей Тарасов отказался от его услуг. Заявление Тарасова адвокат увидеть не смог. "Медиазона" сообщала, что осужденный на заседании в суде говорил, что отказ его вынудила написать администрация колонии.

Адвокат подал заявление главе управления Следственного комитета по Карелии и министру внутренних дел республики. Свою просьбу он также отправил сенатору Андрею Клишасу, в адвокатскую палату Карелии и в федеральную адвокатскую палату.

"Медиазона" вместе с изданием "Настоящее время" опубликовали статью про ИК-9, в которой содержат осужденных по тяжким и особо тяжким статьям. Заключенные рассказали журналистам про пытки, в которых участвует руководитель колонии. Начальник учреждения подал на СМИ в суд.