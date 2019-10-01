Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей

Суд в Москве во вторник частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к девяти представителям оппозиции и постановил взыскать с них 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Медиазона".

Назначенную сумму должны будут выплатить оппозиционеры Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов, Георгий Албуров и Алексей Навальный. Оппозиционеры заявили о том, что обжалуют решение суда.

"Автомобильные дороги" изначально требовали компенсации в 11,5 миллионов рублей из-за протестной акции 27 июля. В компании считают, что участники митинга повредили "малые архитектурные формы, а также элементы обустройства объектов дорожного хозяйства, технические средства организации дорожного движения".