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Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей

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Суд в Москве во вторник частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к девяти представителям оппозиции и постановил взыскать с них 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Медиазона".

Назначенную сумму должны будут выплатить оппозиционеры Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов, Георгий Албуров и Алексей Навальный. Оппозиционеры заявили о том, что обжалуют решение суда.

"Автомобильные дороги" изначально требовали компенсации в 11,5 миллионов рублей из-за протестной акции 27 июля. В компании считают, что участники митинга повредили "малые архитектурные формы, а также элементы обустройства объектов дорожного хозяйства, технические средства организации дорожного движения".

  • Ранее суд удовлетворил иск компании "Мосгортранс", которая требовала от оппозиционеров более миллиона рублей компенсации за простой общественного транспорта.
  • Самый крупный иск к оппозиции из-за летних протестов подала служба проката автомобилей "Флай Авто". Она требует от учреждённого Навальным Фонда борьбы с коррупцией миллиард рублей компенсации убытков.

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