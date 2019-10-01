Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту агентства "Фергана"

Роскомнадзор заблокировал для пользователей в России доступ к сайту информационного агентства "Фергана". Издание включено в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в стране запрещено.

"Фергана" — зарегистрированное в России издание, рассказывающее о новостях в странах Центральной Азии. В материале на сайте агентства отмечается, что редакция не получала предостережений от российского регулятора и не знает о причинах блокировки.

В разное время агентство блокировалось во всех странах региона, события в котором освещает, отмечает редакция. Сейчас, кроме России, доступ к сайту ограничен только в Туркмении.