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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту агентства "Фергана"

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Роскомнадзор заблокировал для пользователей в России доступ к сайту информационного агентства "Фергана". Издание включено в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в стране запрещено.

"Фергана" — зарегистрированное в России издание, рассказывающее о новостях в странах Центральной Азии. В материале на сайте агентства отмечается, что редакция не получала предостережений от российского регулятора и не знает о причинах блокировки.

В разное время агентство блокировалось во всех странах региона, события в котором освещает, отмечает редакция. Сейчас, кроме России, доступ к сайту ограничен только в Туркмении.

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