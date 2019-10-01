Twitter заблокировал аккаунт блогера Рустема Адагамова

Социальная сеть Twitter во вторник на неопределённый срок приостановила действие учётной записи популярного российского блогера Рустема Адагамова. Об этом Адагамов сообщил Радио Свобода.

По словам блогера, аккаунт был заблокирован без каких-либо предупреждений. Он лишь получил по электронной почте уведомление о блокировке по жалобе Международной федерации фонографической индустрии (IFPI). Жалоба касалась нарушения авторских прав и относилась к ролику об актрисе Джулии Робертс, твит с которым Адагамов опубликовал около двух лет назад. Он заявил, что даже не помнит, что было в этом ролике.

Блогер подал апелляцию на приостановку учётной записи, однако, по его словам, все процедуры в корпорации Twitter чрезвычайно закрытые, и он опасается, что жалобу не удовлетворят.

По мнению Адагамова, блокировка его аккаунта - "намеренная акция". Он затруднился предположить, кто конкретно мог инициировать жалобу, однако связал блокировку своего аккаунта в твиттере с его активным участием в освещении московских акций протеста летом нынешнего года.

У аккаунта Адагамова было 526 тысяч подписчиков и в среднем более 20 миллионов просмотров в месяц.