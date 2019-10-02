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"Интерфакс": задержан заместитель гендиректора "Аэрофлота"

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Заместитель генерального директора российской авиакомпании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был допрошен в качестве подозреваемого, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, также задержана адвокат Дина Кибец. Суть обвинений "Интерфакс" не сообщает и не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее источник агентства рассказал, что в кабинете одного из топ-менеджеров "Аэрофлота" сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели выемку документов.

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