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Данные 20 миллионов налогоплательщиков РФ попали в открытый доступ

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Данные 20 миллионов российских налогоплательщиков попали в интернет и находились в открытом доступе около года. Об этом во вторник сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Речь идёт о таких данных, как фамилия, имя и отчество человека, его адрес, телефон и паспортные данные, статус налогового резидента и сумма уплаченных налогов, а также ИНН. Попали в сеть и данные о работодателях.

Утечку в середине сентября обнаружил независимый исследователь Боб Дьяченко. Он связался с неназванным владельцем базы данных, живущим на территории Украины. Тот закрыл доступ к базе 20 сентября.

Как сообщает Comparitech, данные находились в незащищенном кластере облака Amazon Web Services с мая 2018 года. Информацией могут воспользоваться мошенники, подчеркивается в публикации.

В Федеральной налоговой службе заявляют, что часть данных, упомянутых в статье, вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах. Подлинность попавших в интернет данных проверить невозможно из-за отсутствия ссылки, цитирует ответ ведомства издание "Коммерсантъ".

ФНС полагает, что публикация Comparitech может являться провокацией.

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