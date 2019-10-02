Грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. Автор музыки к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" проходил лечение в одной из клиник грузинской столицы, передаёт телеканал "Имеди".

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, где закончил сначала Тбилисский университет, а затем – консерваторию, в которой позднее преподавал.

Канчели написал музыку к десяткам кинофильмов и спектаклей. Он стал лауреатом множества государственных премий, включая премию СССР за 4-ю симфонию "Памяти Микеланджело" и "Нику" за музыку к "Кин-дза-дза".