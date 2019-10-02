СМИ: Путин присвоил главе "Ростеха" Чемезову звание Героя России

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов удостоен звания Героя России. Соответствующий указ ещё несколько недель назад подписал президент России Владимир Путин, но документ не был обнародован. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники в Кремле и в оборонной промышленности.

Чемезов получил звание за "существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны", заявил собеседник "Ведомостей". По мнению источников издания, речь может идти о совокупности заслуг, включая развитие военно-технического сотрудничества с другими странами.